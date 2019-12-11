На маршруте Псков – Великие Луки будут курсировать рельсовые автобусы
В ближайшее время между Псковом и Великими Луками начнет курсировать тестовый состав, который определит востребованность маршрута. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, Михаил Ведерников провел рабочую встречу с директором Октябрьской железной дороги Владимиром Голоскоковым.
Стороны обсудили восстановление регулярного железнодорожного сообщения между Псковом и Великими Луками.
В ближайшее время востребованность маршрута будет протестирована: между городами начнет курсировать один состав.
В будущем на маршруте предполагают использовать рельсовые автобусы третьего поколения, которые по комфорту не уступают «Ласточки», но работают на дизельном топливе. Кроме того, использование этого транспорта сократит время в пути на 15 минут.
Время поездки из Пскова в Великие Луки и обратно составит 5 часов, поезд будет останавливаться в крупных населенных пунктах.
Кроме того, расписание поездов привяжут ко времени прибытия и отправления «Ласточек».
КСТАТИ
Скоро планируется запуск поезда по маршруту Псков – Скангали с остановками в Острове и Пыталово.
ИСТОЧНИК KP.RU