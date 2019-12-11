2019-12-11T09:41:14+03:00
Общество

На маршруте Псков – Великие Луки будут курсировать рельсовые автобусы

В ближайшее время запустят тестовый состав, который выявит востребованность маршрута
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru. В регионе вот-вот восстановят железнодорожное сообщение между Псковом и Великими Луками.Фото: pskov.ru. В регионе вот-вот восстановят железнодорожное сообщение между Псковом и Великими Луками.
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В ближайшее время между Псковом и Великими Луками начнет курсировать тестовый состав, который определит востребованность маршрута. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, Михаил Ведерников провел рабочую встречу с директором Октябрьской железной дороги Владимиром Голоскоковым.

Стороны обсудили восстановление регулярного железнодорожного сообщения между Псковом и Великими Луками.

В ближайшее время востребованность маршрута будет протестирована: между городами начнет курсировать один состав.

В будущем на маршруте предполагают использовать рельсовые автобусы третьего поколения, которые по комфорту не уступают «Ласточки», но работают на дизельном топливе. Кроме того, использование этого транспорта сократит время в пути на 15 минут.

Время поездки из Пскова в Великие Луки и обратно составит 5 часов, поезд будет останавливаться в крупных населенных пунктах.

Кроме того, расписание поездов привяжут ко времени прибытия и отправления «Ласточек».

КСТАТИ

Скоро планируется запуск поезда по маршруту Псков – Скангали с остановками в Острове и Пыталово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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