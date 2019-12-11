Маршруты автобусов №30 и №23 продлят до улицы Юности
Запуск маршрутного автобуса По улице Юности в Пскове будут ходить две маршрутки №30 и №23. Об этом сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города.
Новый маршрут обсуждается 11 декабря в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Участники встречи решили, что самым оптимальным будет продление движения с заездом на улицу Юности маршрутных автобусов №30 и №23, чтобы жители новостроек могли добраться и до центра, и до вокзала.
Маршрутки начнут ходить по новому расписанию сразу после сдачи улицы Юности в эксплуатацию. 11 -й маршрут решили оставить без изменений.
Депутат Дмитрий Барабанов предложил проработать вопрос о общественном транспорте на Сиреневом бульваре, где находится единственная в городе детская стоматологическая поликлиника.
- Я общаюсь с людьми напрямую - есть понимание, что им важно и нужен, - отметил он .
ИСТОЧНИК KP.RU