Псковские таможенники не дали гражданину Франции вывезти старинную золотую брошь из России

СЕГОДНЯ 15:59 2019-12-11T17:28:55+03:00

Брошь изготовили во Франции в конце 19 – начале 20 века

Изменить размер текста: A A

Псковские таможенники пресекли вывоз ценной броши из России. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Псковской таможни Наталья Князева.

На таможенном посту «Убылинка» на российско-латвийской границе сотрудники таможни нашли в багажнике автомобиля гражданина Франции брошь в футляре бледно-зеленого цвета с надписью «Charrier-bast niort». Брошь была не задекларирована.

Эксперты заключили, что брошь выполнена из сплава золота со вставкой, на которой выгравирована буква «F» и герб. Сверху роскошное изделие украшено короной.

Брошь была изготовлена во Франции в конце XIX – начале XX века.

Недекларирование предметов, являющихся культурной ценностью, является административным правонарушением. Теперь судьбу старинной золотой броши решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU