Псковские таможенники не дали гражданину Франции вывезти старинную золотую брошь из России
Псковские таможенники пресекли вывоз ценной броши из России. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Псковской таможни Наталья Князева.
На таможенном посту «Убылинка» на российско-латвийской границе сотрудники таможни нашли в багажнике автомобиля гражданина Франции брошь в футляре бледно-зеленого цвета с надписью «Charrier-bast niort». Брошь была не задекларирована.
Эксперты заключили, что брошь выполнена из сплава золота со вставкой, на которой выгравирована буква «F» и герб. Сверху роскошное изделие украшено короной.
Брошь была изготовлена во Франции в конце XIX – начале XX века.
Недекларирование предметов, являющихся культурной ценностью, является административным правонарушением. Теперь судьбу старинной золотой броши решит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU