2019-12-11T17:28:55+03:00
Общество

Псковские таможенники не дали гражданину Франции вывезти старинную золотую брошь из России

Брошь изготовили во Франции в конце 19 – начале 20 века
Алиса Солнцева
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Фото: Псковская таможня. На футляре броши написано «Charrier-bast niort».Фото: Псковская таможня. На футляре броши написано «Charrier-bast niort».
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Псковские таможенники пресекли вывоз ценной броши из России. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Псковской таможни Наталья Князева.

На таможенном посту «Убылинка» на российско-латвийской границе сотрудники таможни нашли в багажнике автомобиля гражданина Франции брошь в футляре бледно-зеленого цвета с надписью «Charrier-bast niort». Брошь была не задекларирована.

Эксперты заключили, что брошь выполнена из сплава золота со вставкой, на которой выгравирована буква «F» и герб. Сверху роскошное изделие украшено короной.

Брошь была изготовлена во Франции в конце XIX – начале XX века.

Недекларирование предметов, являющихся культурной ценностью, является административным правонарушением. Теперь судьбу старинной золотой броши решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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