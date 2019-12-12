В Пскове благоустроили территорию детсада «Чебурашка» на сэкономленные гордумой средства
На территории детского сада №32 «Чебурашка» установили 3 теневых навеса. Несколько лет назад опасные навесы 1975 года пришлось убрать, а поставить новые было не на что. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, средства на незапланированное строительство нашлись в этом году благодаря экономии Псковской городской думы.
- Мы рады, что это событие, наконец, произошло. Дело в том, что предыдущие навесы были установлены в 1975 году и сделаны из кирпича. Со временем кирпич стал крошиться и выпадать, находиться даже рядом с этими навесами стало опасно, поэтому мы их демонтировали, - рассказала заведующая детским садом Виолетта Кобак.
Фото: pskovgorod.ru. Постройки 1975 года начали крошиться и их снесли несколько лет назад.
В 2019 году депутаты Псковской городской думы сэкономили более 6,5 миллионов рублей, которые были направлены в образовательные учреждения города.
Потратить меньше запланированного удалось на командировочные, сувениры, ремонт фасада здания Гордумы, освещение деятельности думы в СМИ.
ИСТОЧНИК KP.RU