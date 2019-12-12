2019-12-12T12:37:51+03:00
Недвижимость

600 миллионов рублей выделят Псковской области на преобразования в сфере ЖКХ

Деньги пойдут на улучшение теплоснабжения и системы очистки сточных вод
Алиса Солнцева
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Сразу 4 заявки одобрил Фонд ЖКХ.Сразу 4 заявки одобрил Фонд ЖКХ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Псковская область получит 600 миллионов рублей на улучшение сферы ЖКХ. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, сразу четыре заявки от Псковской области по модернизации системы коммунальной инфраструктуры одобрены Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Дополнительные средства помогут улучшить качество теплоснабжения и водоотведения в Пскове. Планируется замена устаревших котельных, модернизация теплоснабжающего комплекса.

Великолукские заявки также нашли поддержку: они помогут преобразовать очистные сооружения канализации. В настоящее время качество очистки сточных вод в городе не соответствует нормам (существующая схема не предусматривает очистку стоков от фосфора и азота), а оборудование изношено. Проект рассчитан на три года. В результате сточные воды, сбрасываемые в природные водостоки, будут гораздо чище.

Кроме того, в Великих Луках, Острове и Гдове начнется модернизация системы теплоснабжения, ремонт и строительство котельных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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