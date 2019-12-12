2019-12-12T13:56:19+03:00
Экономика

Псковская область заняла 49 место в рейтинге инвестиционной активности

Деловой журнал об инвестициях поставил региону 20 баллов
Максим Дмитриев
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Псковская область обогнала другие субъекты СЗФО.Псковская область обогнала другие субъекты СЗФО.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Псковская область заняла 49 позицию в рейтинге регионов по активности запуска инвестиционных проектов. Деловой журнал «Инвест-Форсайт» изучил экономическую ситуацию в субъектах России и составил рейтинг, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Новости «Инвест-Регион» каждый день делали дайджест по инвестиционным проектам, открываемым и реализуемым в регионах.

Псковская область набрала 20 баллов, что обеспечило региону 49-е место в списке. При этом Псковская область обогнала другие северо-западные регионы: Республику Коми, Калининградскую, Вологодскую, Мурманскую области и Ненецкий автономный округ.

Все сообщения о региональных проектах оценивались по 10-балльной шкале. Например, 10 — ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа проекта; 9 — выделение для проекта финансирования, кредита; 7 — подписание соглашения о реализации проекта; 4 — подписание соглашения о намерениях; 1 — прочие новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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