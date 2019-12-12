Родителей десантника 6-й роты наградили медалью «Родительская слава Псковской области»

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-12T16:11:35+03:00

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Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев получил медали «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава Псковской области». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, на торжественном приеме ко Дню конституции в Приказной палате губернатор впервые вручил региональные награды.

Владимир Воробьев и его жена удостоились медалей «Родительская слава Псковской области» за достойное воспитание сына Алексея Воробьева – Героя России, десантника легендарной 6-й роты, проявившего мужество и героизм при защите Отечества.

Старший лейтенант Алексей Воробьев, заместитель командира разведроты, погиб утром 1 марта 2000 года, прикрывая отход подчиненных в Аргунском ущелье.

ИСТОЧНИК KP.RU