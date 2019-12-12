На уличное освещение в районах Псковской области выделят на 10 процентов больше средств

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-12T17:15:20+03:00

Много это или мало, покажет практика. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Изменить размер текста: A A

В 2020 году на уличное освещение в муниципальных образованиях Псковской области выделят на 10 процентов больше средств, чем в этом году. Таким образом, муниципалитеты получат на 18 миллионов рублей больше. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, члены согласительной комиссии по бюджету обсудили предложения, прозвучавшие на публичных слушаниях.

В бюджете предусмотрели 210 миллионов рублей на уличное освещение, что на 10 процентов больше, чем в 2019 году. Это сообщила заместитель председателя комитета по финансам области Людмила Павлова.

Много это или мало, покажет практика.

- Пока мы не придём к некой адресной программе по каждому населённому пункту, ситуация с уличным освещением малонаселённых пунктов так и будет «через пень колоду» – жалобы от населения не прекратятся, - заметил вице-спикер Борис Полозов.

Однако вице-губернатор Василий Осипов ответил, что это уже забота глав районов, за которых не стоит решать вопросы депутатам.

- Движение вперёд есть. 18 миллионов рублей – всё-таки серьёзная сумма. Посмотрим, улучшится ли ситуация, и будем держать вопрос на контроле, - подытожил председатель Собрания Александр Котов.

ИСТОЧНИК KP.RU