В Псковской области появился новый паломнический маршрут

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-13T10:45:10+03:00

По трем направлениям может пройти паломник, следуя за книгой митрополита Тихона «Несвятые святые»

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Подворье Псково-Печерского монастыря по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона разработало новый паломнический маршрут по следам героев книги «Несвятые святые» митрополита русской православной церкви Тихона. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в подворье Псково-Печерского монастыря, маршрут включает в себя три направления.

Во-первых, Порхов, где последние 4 года служил иеромонах Рафаил (Огородников) в храме Иоанна Предтечи, у алтаря которого и находится могила отца Рафаила. Рядом с храмом стоит приходской домик, где иеромонах принимал духовных чад и страждущих гостей. В маршрут войдет и деревня Хредино, где в Покровском храме отец Рафаил служил в приходских храмах после пребывания в Псково-Печерском монастыре.

Во-вторых, деревня Боровик – место, связанное с отцом Никитой и диаконом Виктором, служившими в Храме Покрова Пресвятой Богородицы. А в приходском домике у церкви встречались отец Рафаил, отец Никита, диакон Виктор, бесноватый Илья Данилович, отец Александр, Георгий Шевкунов (сегодня митрополит Тихон). Отец Никита захоронен рядом с храмом. От деревни Боровик воды реки Лочкиной уносят в скит Ветрово, где жил старец Досифей.

В-третьих, деревня Лосицы, где после Хредино оказался отец Рафаил (там он служил в храме святого Митрофана Воронежского). А в деревне Лог, в имении писательницы Ямщиковой-Алтаевой, проходили встречи отца Рафаила, отца Никиты, отца Александра, Георгия Шевкунова.

КОНКРЕТНО

Узнать подробности о маршруте можно у Валентины Павловны по телефону: 8-953-230-37-77.

ИСТОЧНИК KP.RU