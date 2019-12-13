Танцевальный коллектив "Солнышко" из Пскова стал лауреатом международного фестиваля в Эстонии

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-13T10:54:57+03:00

Танцоры получили дипломы 2 и 3 степени в номинациях народный и народно-стилизованных танец

Изменить размер текста: A A

Псковский Образцовый детский хореографический ансамбль «Солнышко» стал лауреатом 2 и 3 степени ХХ Международного фестиваля-конкурса «Непоседы приглашают друзей». Фестиваль проходил с 6 по 10 декабря в столице Эстонии —Таллине.

В конкурсе приняли участие 54 сильнейших профессиональных и любительских танцевальных коллектива из Эстонии, Латвии, Белоруссии и России. Участники показали более 360 конкурсных номеров. Детский хореографический ансамбль «Солнышко» стал лауреатом 2 и 3 степени в номинациях народный и народно-стилизованных танец, выдержав сложнейшую конкуренцию с другими исполнителями.

- Браво, ребята! Браво, педагоги! Достойно представили нашу родную Псковщину на юбилейном фестивале-конкурсе! - поздравили наших танцоров поклонники.

Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко» работает при Доме детского творчества города Пскова. В 2022 году коллективу исполнится 40 лет. Многие годы художественным руководителем ансамбля является заслуженный учитель России Ирина Белотелова. Танцевальный коллектив хорошо известен не только в Пскове, но и за его пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU