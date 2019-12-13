2019-12-13T10:54:57+03:00
Общество

Танцевальный коллектив "Солнышко" из Пскова стал лауреатом международного фестиваля в Эстонии

Танцоры получили дипломы 2 и 3 степени в номинациях народный и народно-стилизованных танец
Василиса Алексеева
Поделиться:
Фото из архива ансамбля.Фото из архива ансамбля.
Изменить размер текста:

Псковский Образцовый детский хореографический ансамбль «Солнышко» стал лауреатом 2 и 3 степени ХХ Международного фестиваля-конкурса «Непоседы приглашают друзей». Фестиваль проходил с 6 по 10 декабря в столице ЭстонииТаллине.

В конкурсе приняли участие 54 сильнейших профессиональных и любительских танцевальных коллектива из Эстонии, Латвии, Белоруссии и России. Участники показали более 360 конкурсных номеров. Детский хореографический ансамбль «Солнышко» стал лауреатом 2 и 3 степени в номинациях народный и народно-стилизованных танец, выдержав сложнейшую конкуренцию с другими исполнителями.

- Браво, ребята! Браво, педагоги! Достойно представили нашу родную Псковщину на юбилейном фестивале-конкурсе! - поздравили наших танцоров поклонники.

Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко» работает при Доме детского творчества города Пскова. В 2022 году коллективу исполнится 40 лет. Многие годы художественным руководителем ансамбля является заслуженный учитель России Ирина Белотелова. Танцевальный коллектив хорошо известен не только в Пскове, но и за его пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушла из жизни псковская поэтесса, член Союза писателей России Ларина Федотова
Дмитрий Козак поддержал проект псковского интерактивного парка за 3 миллиарда рублей
«Умный» светофор появился в Порхове
Десантница из Пскова прошла в финал всероссийского конкурса «Мисс “Красная звезда” – 2019»
В Локне автомобиль насмерть сбил 67-летнюю женщину
Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова уволился
Клиенты Альфа-Банка могут получить кредитную карту без оплаты годовой комиссии
Началось голосование премии Псковской области «Народное признание – 2019»
Танцевальный коллектив "Солнышко" из Пскова стал лауреатом международного фестиваля в Эстонии
В Псковской области появился новый паломнический маршрут
Сергей Степашин и Константин Цицин находятся в Пскове с рабочей поездкой
За 2019 год в Псковской области отремонтировали 57 дорог
Михаил Ведерникова попал в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров
На уличное освещение в районах Псковской области выделят на 10 процентов больше средств
Родителей десантника 6-й роты наградили медалью «Родительская слава Псковской области»
70 миллионов рублей получит Псковская область за эффективную работу органов исполнительной власти
Псковская область заняла 49 место в рейтинге инвестиционной активности
C 1 января вырастет стоимость проездных в псковских автобусах
600 миллионов рублей выделят Псковской области на преобразования в сфере ЖКХ
В Пскове благоустроили территорию детсада «Чебурашка» на сэкономленные гордумой средства