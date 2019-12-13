2019-12-13T11:12:53+03:00
Общество

Началось голосование премии Псковской области «Народное признание – 2019»

Поддержите достойных земляков, яркие события, открытия и поступки этого года
Алиса Солнцева
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Фото: informpskov.ru. В этом году у премии больше ста соискателей. Поддержи лучших и любимых!Фото: informpskov.ru. В этом году у премии больше ста соискателей. Поддержи лучших и любимых!
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Стартовал первый тур голосования за участников общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019». Поддержать достойных земляков, яркие события года и любимые товары и места можно своими голосами на сайте Псковского агентства информации до 18:00 10 января 2020 года. Голосуйте ЗДЕСЬ.

О ПРЕМИИ

Премию «Народное признание» Псковское агентство информации проводит в десятый раз. Претендовать на награду и выдвигать номинантов мог любой человек, любая организация или предприятие и даже событие. В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда2018».

По три кандидата в каждой номинации благодаря вашей поддержке попадут во второй тур премии, который пройдет с 14 по 26 января.

Наградят победителей общественной премии 30 января 2020 года.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ?

В каждой из 12 номинаций выберете лучшего претендента, внизу страницы введите номер мобильного телефона и нажмите «Получить код». Далее всплывет подсказка с кодом и руководством: «Отправьте СМС с кодом на номер: +7 (992) 299-99-39, и ваш голос будет активирован». Стоимость исходящего SMS определяется вашим тарифным планом. Проверить, засчитан ли голос, можно еще раз введя свой мобильный номер и кликнув на кнопку «Проверить голос».

Проголосовать можно лишь один раз в течение тура с одного телефонного номера.

ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ?

Если проголосовать не удалось, отправьте письмо с темой «Голосование» и описанием проблемы на адрес redactor@informpskov.ru, указав номер телефона, с которого отправлялось SMS.

ИСТОЧНИК KP.RU

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