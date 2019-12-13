Клиенты Альфа-Банка могут получить кредитную карту без оплаты годовой комиссии

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-13T11:31:39+03:00

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Декабрь – один из самых напряженных месяцев не только для продавцов, но и для покупателей. Покупка подарков, планирование отдыха на длинных январских выходных – это требует не только нервов, но и денег. Для тех, кто еще не оформил кредитную карту «100 дней без процентов», Альфа-Банк подготовил предновогоднее предложение. Они получат год бесплатного обслуживания, если оформят карту до конца декабря.

-В качестве новогодней акции мы отменили комиссию за обслуживание карты и уверены, что такое выгодное предложение будет пользоваться спросом, – отмечает директор по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич.

Картой «100 дней без процентов» пользуются несколько миллионов клиентов Альфа-Банка. Кроме длинного льготного периода, который действует не только на покупки, но и на снятие наличных, она привлекает внушительным кредитным лимитом – до 500 000 рублей. Еще одно преимущество – возможность ежемесячно снимать до 50 000 рублей без комиссии. Также клиентам нравится то, что карту можно оформить в мобильном приложении или через сайт. То есть не обязательно ехать в отделение и терять время.

Благодаря такому отношению к клиентам Альфа-Банк прочно удерживает лидирующие позиции и наращивает активы. Сегодня его доля на российском рынке составляет 10,18%. Что касается роста активов, то за 9 месяцев 2019 года кредитно-карточный портфель вырос на 41%. Это самый высокий показатель среди крупнейших отечественных банков.

ИСТОЧНИК KP.RU