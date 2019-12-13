Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова уволился

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-13T12:14:03+03:00

Андрей Сукманов не сработался с командой Александра Братчикова

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Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов уволился. Об этом сообщает «Псковская правда» со ссылкой на заместителя главы администрации города Павла Волкова.

Источник сообщил, что Сукманов освободил должность по собственному желанию. Его работа в администрации города прекращается с 16 декабря 2019 года. И.о начальника отдела потребительского рынка и услуг станет заместитель Сукманова Вера Ильина.

По словам Волкова, бывший начальник не смог сработаться с нынешней командой администрации города.

Новое место работы чиновника пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU