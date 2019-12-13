2019-12-13T12:43:17+03:00
Происшествия

В Локне автомобиль насмерть сбил 67-летнюю женщину

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП
Максим Дмитриев
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Женщина переходила дорогу, водитель не успел отреагировать.Женщина переходила дорогу, водитель не успел отреагировать.Фото: Сергей ГАПОН
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В Локне на перекрестке улиц Шарикова и Социалистической автомобиль Lada Largus сбил пенсионерку. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, авария произошла утром 12 декабря, около 8 часов.

За рулем «Лады» находился 51-летний водитель. Как выяснилось, 67-летняя женщина переходила проезжую часть не по пешеходному переходу. Водитель не успел отреагировать.

Пенсионерка умерла до приезда скорой помощи от полученных травм. Полиция выясняет подробности инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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