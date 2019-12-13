Десантница из Пскова прошла в финал всероссийского конкурса «Мисс “Красная звезда” – 2019»

СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-13T13:23:26+03:00

Первый прыжок с парашютом Юлия Матанцева совершила в 2005 году

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Юлия Матанцева, десантница из Пскова, претендует на звание «Мисс “Красная звезда” – 2019» - конкурс фотографий девушек-военных в форме. Голосование проводит газета «Красная звезда», передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

В финал конкурса по итогам отборочных испытаний вышли 12 девушек из разных городов России.

За Юлию на данный момент отдали голоса 69 посетителей сайта, сейчас псковичка находится на седьмом месте. Лидирует Кристина Заворотная из города Серпухова Московской области. У девушки 766 голосов.

Юлия Матанцева – потомственный военный. Ее дедушка, папа и мама связали свою судьбу с армией. Первый прыжок капитан Матанцева совершила в 2005 году. Отдать свой голос за псковичку вы можете ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU