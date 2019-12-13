«Умный» светофор появился в Порхове
На перекрестке центральных улиц Порхова – Красноармейской и Пушкинской – появился новый светофор с датчиками обнаружения автомобилей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», «умный» светофор установили на 152-м километре трассы Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Светофор самостоятельно следит за трафиком, выбирает подходящий режим работы и меняет время отображения сигналов в зависимости от загруженности дорог. Для удобства пешеходов светофор оборудован кнопкой вызова.
Ранее на этом месте стоял «обычный» светофор с меньшим функционалом.
ИСТОЧНИК KP.RU