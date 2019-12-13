2019-12-13T13:50:26+03:00
Общество

«Умный» светофор появился в Порхове

Система следит за трафиком машин и сама выбирает режим работы
Максим Дмитриев
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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Светофор установили на перекрестке центральных улиц города.Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Светофор установили на перекрестке центральных улиц города.
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На перекрестке центральных улиц Порхова – Красноармейской и Пушкинской – появился новый светофор с датчиками обнаружения автомобилей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», «умный» светофор установили на 152-м километре трассы Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Светофор самостоятельно следит за трафиком, выбирает подходящий режим работы и меняет время отображения сигналов в зависимости от загруженности дорог. Для удобства пешеходов светофор оборудован кнопкой вызова.

Ранее на этом месте стоял «обычный» светофор с меньшим функционалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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