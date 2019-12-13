В Псковском районе чествовали отметивших бриллиантовую свадьбу супругов

СЕГОДНЯ 18:04 2019-12-13T18:04:15+03:00

Вячеслав и Лидия Гнедовские прожили в браке 60 лет

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Супруги Вячеслав и Лидия Гнедовские из Псковского района отметили 60 лет совместного брака. Об этом "Комсомольской правде-Псков" сообщили а Псковском агентстве информации. Супругов, отметивших бриллиантовую свадьбу, поздравили глава Псковского района Наталья Федорова, председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов и председатель районного Совета ветеранов Николай Александров.

Семью юбиляры создали в 1959 году. Вся их жизнь и работа с тех пор связаны с Псковским районом. Вячеслав Гнедовский работал в сельском хозяйстве, руководил крупными колхозами, а его жена была медицинским работником. Они воспитали двух детей, четверых внуков и помогают воспитывать правнучку.

Наталья Федорова пожелала юбилярам долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучия, бодрости духа и активной жизненной позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU