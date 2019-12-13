Ушла из жизни псковская поэтесса, член Союза писателей России Ларина Федотова

СЕГОДНЯ 17:29 2019-12-13T17:29:47+03:00

«Проходит день дорогой вечной и тихо прячется в закат…» (Ларина Федотова)

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12 декабря на восемьдесят четвертом году жизни ушла из жизни поэтесса Ларина Викторовна Федотова. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Родилась Ларина Викторовна в деревне Ленинградской области Пахтеево 8 января 1936 года. Первые стихи в будущем большого писателя появились еще в школе, в городе Невель.

Активно поэтическим творчеством женщина занялась во время работы по распределению на Урале, там же занималась в литобъединении при районной газете «Красное знамя». В 70-е годы активно печаталась, выступала со стихами и участвовала в литературных семинарах.

Первый сборник стихотворений Ларины Викторовны «Алёнушка» вышел в Москве в издательстве «Современник».

Фото Псковского регионального отделения Союза писателей России.

В 1981 году семья переехала в Псков, Ларина Федотова активно печаталась в местных газетах, занималась в клубе «Лира». С этого времени до 2016 года выпустила 15 сборников стихов и прозаическую книгу «Русский ветер памяти». В разные годы её стихи печатались в журналах «Урал», «Уральский следопыт», «Наш современник», «Крестьянка», «Новая Ладога», «Север» и других.

За книгу «На Россию охотников много» женщина стала лауреатом псковской областной администрации.

Главные темы творчества поэтессы – Родина, отеческая вера, великая Победа, судьба русского человека, воина и труженика.

Я вдаль иду, а край заречный

К себе притягивает взгляд.

Проходит день дорогой вечной

И тихо прячется в закат… (Ларина Федотова)

ИСТОЧНИК KP.RU