Исполнить желание бездомного животного призывают в Пскове

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-15T13:17:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Новогоднюю акцию «Исполнение желаний» в поддержку бездомных животных традиционно проводит псковская общественная организация «Зоозащита».

«Самая заветная мечта любого бездомного животного - найти свой дом, только своего родного и любимого хозяина. А для кого-то приют - это уже свой родной и уютный дом», - сообщили "Комсомольской правде-Псков" организаторы.

Фото: официальная группа "Зоозащиты".

К Новому году работники пункта передержки бездомных животных «Лесопилка» представили о чем мечтают их подопечные и составили письма к Деду Морозу. Каждый питомец ждет что-то важное и полезное, а любой пскович может исполнить желание приютского питомца. Тем более, что желания у них скромные.

Например, слепой Джек рад тому, что жив и обрадуется любому подарку. Шерлок ждет новую расческу, потому что любит расчесываться. Ника очень любит корм "Педигри" и просит его для себя и своих друзей. Кен ждет теплый свитер, в котором будет тепло и уютно гулять. Пуша просит вакцину Мультикан-8 также для себя и своих соприютовцев. Постояльцы "Лесопилки" Фёдор, Адель и Лиина хотят надёжные поводки.

Щенкам нужны опилки, обитателям кошачьего отделения – рыба, курица и лежанки. Нужны пушистикам мягкие матрасы, новые будки, миски для еды и воды.

Фото: официальная группа "Зоозащиты".

Жителям «Лесопилки» можно сделать и другие новогодние подарки: принести еду : рис, гречку, кости, потроха, куру, сухой корм, кефир, творог, посуду : алюминиевые миски , тарелки, подносы, тазики, чашки, плошк), медицинские препараты : шприцы, хлоргексидин и перекись, физраствор, послеоперационные попоны и впитывающие пеленки.

В преддверии холодов необходим натуральный текстиль текстиль : верхняя одежда, постельное белье, матрасы, полотенца, паласы, одеяла, пледы. Бездомным животным можно подарить игрушки, ошейники, шампуни, глистогонки и другие зоотовары.

Практически всегда приюту для ремонта старых и строительства новых будок требуется физическая сила. Не откажутся в приюте от мебели , всегда пригодятся тумбы, полочки, шкафчики, кресла и стройматериалы: куски линолеума, обрезки досок, краска, пленки, автомобильные шины, различный инструмент, хозяйственные товары: моющие средства, тряпки, губки, мешки для мусора, перчатки резиновые и тканевые, совки и щетки.

также можно перечислить любую сумму на счет приюта, или просто погулять с одним из его подопечных.

Пункт передержки «Лесопилка» находится в Пскове на улице Новгородской, 7. Номер карты для пожертвований - 4817 7600 2499 0461 (Сбербанк). Привязана к телефону: 8-911-362-31-25.

Все желания питомцев можно посмотреть ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU