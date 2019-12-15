Великолучанин подозревается изнасиловании несовершеннолетней девочки
Уголовное дело возбуждено в отношении 46-летнего жителя Великолукского района межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера).
Как рассказали "Комсомолькой правде-Псков" в псковском следкоме, предполагается, что 13 декабря 2019 года в одном из населенных пунктов в Великолукском районе подозреваемый повалил потерпевшую на землю и совершил в отношении нее действия сексуального характера.
Сейчас подозреваемого разыскивают, а пострадавшей девочкой работает психолог.
По поручению руководителя управления на место происшествия выехали наиболее опытные сотрудники аппарата управления из первого отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики.
ИСТОЧНИК KP.RU