2019-12-15T15:05:10+03:00
Происшествия

Великолучанин подозревается изнасиловании несовершеннолетней девочки

Злоумышленник напал на ребенка на улице
Дмитрий Мезенцев
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Преступник напал на ребенка на улице.Преступник напал на ребенка на улице.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Уголовное дело возбуждено в отношении 46-летнего жителя Великолукского района межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера).

Как рассказали "Комсомолькой правде-Псков" в псковском следкоме, предполагается, что 13 декабря 2019 года в одном из населенных пунктов в Великолукском районе подозреваемый повалил потерпевшую на землю и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Сейчас подозреваемого разыскивают, а пострадавшей девочкой работает психолог.

По поручению руководителя управления на место происшествия выехали наиболее опытные сотрудники аппарата управления из первого отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Великолучанин подозревается изнасиловании несовершеннолетней девочки
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