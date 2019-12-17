2019-12-17T10:48:00+03:00
Общество

Псковская зоозащитная организация «Шанс» объявляет марафон по пристройству бездомных собак

Стань личным «пиар-агентом» питомца и помоги найти ему дом
Алиса Солнцева
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Фото: "Шанс". Красотка Помпея ищет добрых и ласковых хозяев.Фото: "Шанс". Красотка Помпея ищет добрых и ласковых хозяев.
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Псковская зоозащитная организация «Шанс» объявляет марафон добра «Пора домой!», а это значит, что именно вы можете помочь милому, но одинокому созданию обрести дом. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в организации, суть акции – набор волонтеров, расширение команды и личных «пиар-агентов» обитателей приюта.

- В нашем пункте передержки день ото дня становится все теснее. Мы давно перевалили за 150 подопечных. Пристройство идет медленнее, чем нам бы хотелось, - рассказывают в приюте, - Результатом марафона станут места, которые освободятся для других бедолаг с улицы.

Марафон «Пора домой!» продлится месяц, до 17 января. Организация надеется, что новые помощники помогут пристроить больше питомцев. При этом марафон не соревнование, не состязание, «Шанс» не хочет кого-то «спихнуть» или «впарить».

Фото: "Шанс".

Фото: "Шанс".

Участники получат подробный инструктаж, затем определятся их подопечные, которым псковичи и помогут найти дом.

Самых активных и продуктивных участников акции ждут сюрпризы.

КОНКРЕТНО

Стать участником марафона может любой желающий, заполнив анкету регистрации ЗДЕСЬ.

«Шанс» в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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