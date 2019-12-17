2019-12-17T12:15:08+03:00
Общество

103 миллиарда рублей составил финансовый оборот псковичей по банковским картам за 2019 год

В Псковской области объем покупок по картам увеличился на 25 процентов, а снимать деньги стали реже
Максим Дмитриев
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Кажется, скоро наличные деньги уйдут в небытие.Кажется, скоро наличные деньги уйдут в небытие.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За 9 месяцев 2019 года жители Псковской области провели финансовых операций с использованием банковских карт на 103,5 миллиарда рублей, что на 8,75 процента больше по сравнению с прошлым годом. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщил пресс-секретарь регионального отделения Северо-Западного ГУ Центробанка России.

Более 65,4 миллиона операций по платежным картам (а это на 25,3 процента больше, чем в том году) совершили псковичи за январь-сентябрь 2019 года. На 1 октября 2019 года у жителей Псковской области было 964,4 тысячи платежных карт.

При этом средняя сумма операций по оплате товаров и услуг продолжает снижаться. Сумма, которую тратят псковичи на покупки, уменьшилась на 50 рублей и составила 720 рублей.

Рост популярности карт в качестве платежного инструмента связан, в том числе, с развитием сети приема. Для оплаты товаров и услуг в регионе установлено около 11,8 тысячи электронных терминалов и 720 банкоматов и платежных терминалов. За 9 месяцев 2019 года количество POS-терминалов увеличилось на 14,3 процента, банкоматов – на 8 процентов.

Росту числа карт продолжает способствовать активная эмиссия карт платежной системы «Мир». Доля карт «Мир» в регионе выросла до 27,2 процентов (262,4 тысячи карт).

ИСТОЧНИК KP.RU

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