В Печорском районе ревнивый супруг отправится в колонию-поселение за поджог

17 Дек. 14:34 2019-12-17T14:34:23+03:00

Знакомый мужчины подвез его жену и чуть не лишился автомобиля

Изменить размер текста: A A

Житель Печорского района из ревности к жене поджог автомобиль знакомого. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областной прокуратуре, суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Узбекистана.

Нетрезвый мужчина разбил боковое стекло автомобиля Volkswagen Transporter и поднес зажигалку к обивке кресла. Мотивом была ревность: владелец автомобиля, знакомый преступника, в этот день подвез его жену.

С места преступления мужчина скрылся, но вскоре автомобиль потушили пожарные.

Ревнивого супруга судили за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК РФ). Суд назначил ему 1 год 4 месяца лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU