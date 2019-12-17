В Печорском районе ревнивый супруг отправится в колонию-поселение за поджог
Житель Печорского района из ревности к жене поджог автомобиль знакомого. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областной прокуратуре, суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Узбекистана.
Нетрезвый мужчина разбил боковое стекло автомобиля Volkswagen Transporter и поднес зажигалку к обивке кресла. Мотивом была ревность: владелец автомобиля, знакомый преступника, в этот день подвез его жену.
С места преступления мужчина скрылся, но вскоре автомобиль потушили пожарные.
Ревнивого супруга судили за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК РФ). Суд назначил ему 1 год 4 месяца лишения свободы в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU