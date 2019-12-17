2019-12-17T15:10:15+03:00
Общество

Следы двух средневековых усадеб нашли археологи на улице Леона Поземского

Деревянный колодец XVI века хорошо сохранился [Фото]
Алиса Солнцева
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Фото: Археологический центр Псковской области. Следы усадеб незначительные, а вот колодец вполне себе целый.Фото: Археологический центр Псковской области. Следы усадеб незначительные, а вот колодец вполне себе целый.
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В сквере Народовластия в Пскове на улице Леона Поземского археологи обнаружили сохранившийся деревянный колодец. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального аккаунта Археологического центра Псковской области в Instagram, на одном из участков работ специалисты раскрыли следы как минимум двух средневековых усадеб.

Сейчас от усадеб остались лишь слабые следы и граница в виде частокола, однако деревянный колодец, предварительно датированный XVI веком, сохранился неплохо.

Фото: Археологический центр Псковской области. Псковичи уже спрашивают позволения испить водицы из колодца 16 века, но археологи не советуют.

Фото: Археологический центр Псковской области. Псковичи уже спрашивают позволения испить водицы из колодца 16 века, но археологи не советуют.

КСТАТИ

Работы археологов на улице Леона Поземского дают неожиданные и удивительные результаты. Недавно сотрудники Центра выставили фотографии каменной гражданской постройки XVII-XVIII веков, которая сохранилась под проезжей частью на улице Поземского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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