Следы двух средневековых усадеб нашли археологи на улице Леона Поземского
В сквере Народовластия в Пскове на улице Леона Поземского археологи обнаружили сохранившийся деревянный колодец. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального аккаунта Археологического центра Псковской области в Instagram, на одном из участков работ специалисты раскрыли следы как минимум двух средневековых усадеб.
Сейчас от усадеб остались лишь слабые следы и граница в виде частокола, однако деревянный колодец, предварительно датированный XVI веком, сохранился неплохо.
Фото: Археологический центр Псковской области. Псковичи уже спрашивают позволения испить водицы из колодца 16 века, но археологи не советуют.
КСТАТИ
Работы археологов на улице Леона Поземского дают неожиданные и удивительные результаты. Недавно сотрудники Центра выставили фотографии каменной гражданской постройки XVII-XVIII веков, которая сохранилась под проезжей частью на улице Поземского.
ИСТОЧНИК KP.RU