2019-12-20T09:39:13+03:00
Общество

В Пскове разыскивают 17-летнего подростка

Парень ушел из дома опекунов 14 декабря
Алиса Солнцева
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Фото: СУ СКР по Псковской области.Фото: СУ СКР по Псковской области.
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В Пскове следователи ищут 17-летнего подростка, который ушел из дома опекунов. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, парень ушел из дома опекунов в деревне Ваулино Псковского района 14 декабря.

Васильев Дмитрий Игоревич родился 25 мая 2005 года, до 1 декабря учился в Псковском кооперативном техникуме и жил в общежитии.

На вид парню 16-17 лет, телосложение худощавое, волосы темно-русые, модельная стрижка, цвет глаз серый. На коленях и животе у юноши много больших шрамов от фурункулов.

Из дома Дмитрий ушел в зимней куртке темно-синего цвета, толстовке с надписью, узких джинсах на резинке внизу, рубашке в красную клетку и кедах темного цвета. С собой у парня был черный рюкзак, паспорт и мобильный телефон.

Следственный комитет просит сообщать любую информацию в городской отдел по телефону: 290-634.

ИСТОЧНИК KP.RU

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