2019-12-20T16:38:17+03:00
Общество

В 2020 году пенсии в Псковской области вырастут на 6,6 процента

Появился график выдачи пенсий за январь и изменения на 2020 год
Максим Дмитриев
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Прожиточный минимум пенсионеров в Псковской области выше, чем федеральный.Прожиточный минимум пенсионеров в Псковской области выше, чем федеральный.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Региональное отделение Пенсионного фонда России вывесило график выдачи пенсий на январь и сообщило изменения по пенсии в 2020 году, передает корреспондент "Комсомольской правды - Псков".

Пенсионеры, которые обычно получают выплаты 9 числа, а также с 11 по 13 число каждого месяца, получат деньги за январь 30 декабря, в понедельник.

В 2020 году почтовые отделения начнут выдавать пенсию с 5 января.

1, 2 и 7 января во всех отделениях «Почты России» Псковской области объявлены выходными днями. В остальные дни январских каникул почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

В начале года пройдет индексация страховых пенсий на 93 рубля (размер одного пенсионного коэффициента). С 1 января 2020 года увеличивается и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 5334 рублей 19 копеек до 5686 рублей 25 копеек. В результате страховые пенсии в 2020 году вырастут на 6,6 процента.

Неработающие пенсионеры, получающие в 2019 году федеральную социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума, в следующем году будут получать доплату в органах соцзащиты. Причина изменений в том, что на 2020 год в Псковской области установлен прожиточный минимум пенсионера выше федерального (9529 рублей в Псковской области, 9311 рубля – федеральный), поэтому доплата будет не федеральной, а региональной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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