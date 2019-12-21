2019-12-21T10:12:22+03:00
Происшествия

Житель Изборска разводным ключом забил собутыльника до смерти

Металлический ключ мужчина использовал на застолье не в первый раз
Максим Дмитриев
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За убийство мужчина может провести в тюрьме до 15 лет.За убийство мужчина может провести в тюрьме до 15 лет.Фото: Алексей ФОКИН
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Жителя Изборска обвиняют в причинении легкого вреда здоровью своей сожительнице и убийстве человека. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Печорского района, мужчина предстанет перед судом по двум статьям уголовного кодекса.

22 февраля 2019 года подозреваемый избил сожительницу: он ударил женщину в голову металлическим разводным ключом.

Ночь с 7 на 8 марта мужчина праздновал дома с приятелем. Повздорив, житель Изборска два раза ударил знакомого в шею ножом и не менее 11 раз – разводным ключом по голове и конечностям. От избиения мужчина сразу же погиб.

Материалы дела по статьям 105 (убийство) и 115 (причинение легкого вреда здоровью) рассмотрит Печорский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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