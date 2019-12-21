Житель Изборска разводным ключом забил собутыльника до смерти
Жителя Изборска обвиняют в причинении легкого вреда здоровью своей сожительнице и убийстве человека. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Печорского района, мужчина предстанет перед судом по двум статьям уголовного кодекса.
22 февраля 2019 года подозреваемый избил сожительницу: он ударил женщину в голову металлическим разводным ключом.
Ночь с 7 на 8 марта мужчина праздновал дома с приятелем. Повздорив, житель Изборска два раза ударил знакомого в шею ножом и не менее 11 раз – разводным ключом по голове и конечностям. От избиения мужчина сразу же погиб.
Материалы дела по статьям 105 (убийство) и 115 (причинение легкого вреда здоровью) рассмотрит Печорский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU