Михаил Ведерников ответил на вопросы жителей в прямом эфире
Газификация и освещение населенных пунктов, ремонт дорог, строительство новых школ, мусорная реформа и другие темы поднимались жителями Псковской области на прямой линии с губернатором. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 24 декабря Михаил Ведерников ответил на вопросы населения в прямом эфире, включались в трансляцию и представители исполнительной власти.
Михаил Ведерников назвал 2019 год «непростым», но «результативным». Особенно это отражает бюджет региона на 2020 год: изначально планировалась доходная часть в 26,7 миллиардов рублей, сейчас становится понятно, что на деле она превысит 40 миллиардов.
С реализацией нацпроектов область справилась «почти на пятерку».
ГАЗИФИКАЦИЯ
В этом году завершили строительство второго этапа газопровода Великие Луки — Кунья, деревни Корнилово и Ущицы. В следующем году природный газ появится в 22 многоквартирных домах Куньи.
ОСВЕЩЕНИЕ
В Острове-2, несмотря на активную установку фонарей, часть новых светильников вышла из строя. Их можно заменить по гарантии.
- Либо они обеспечат качественное предоставление услуги, либо будем расторгаться, - прокомментировал Михаил Ведерников жалобы на оборудование от поставщика.
В городе Острове, кстати, в этом году установили более тысячи современных светодиодных светильников.
СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ
В Великих Луках новая школа откроется уже в 2020 году, а в Гдове учреждение появится в 2023 году, поскольку необходимо сначала отремонтировать котельную.
РЕМОНТ ДОРОГ
- Если будет возможность разыгрывать лимиты с января, то мы будем успевать выполнять работы в течение дорожного периода, - отметил губернатор.
Работы не будут стартовать поздней осенью, если вовремя будут поступать средства из федерального центра. Даже несмотря на поздний ремонт, в 2019 году план по реконструкции дорожной сети перевыполнен: вместо 148 километров в регионе восстановлено 170 километров дорог.
ПСКОВ – ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
В 2020 году подвижной состав (аналог «Ласточки») свяжет Псков и Великие Луки. Состав будет в пути чуть больше 5 часов. Также появится железнодорожный маршрут Псков – Пыталово.
В завершение Михаил Ведерников сказал, что все поступившие жалобы будут проработаны, все жители получат ответы на свои вопросы. К слову, в 2019 году зафиксировали рекордное количество обращений – около 2 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU