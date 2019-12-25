2019-12-25T09:59:20+03:00
Общество

Михаил Ведерников ответил на вопросы жителей в прямом эфире

Ремонт дорог, мусорная реформа, газификация, освещение, строительство школ, или Две тысячи «вечных» вопросов губернатору Псковской области
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru. На все поступившие вопросы жители региона получат ответы.Фото: pskov.ru. На все поступившие вопросы жители региона получат ответы.
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Газификация и освещение населенных пунктов, ремонт дорог, строительство новых школ, мусорная реформа и другие темы поднимались жителями Псковской области на прямой линии с губернатором. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 24 декабря Михаил Ведерников ответил на вопросы населения в прямом эфире, включались в трансляцию и представители исполнительной власти.

Михаил Ведерников назвал 2019 год «непростым», но «результативным». Особенно это отражает бюджет региона на 2020 год: изначально планировалась доходная часть в 26,7 миллиардов рублей, сейчас становится понятно, что на деле она превысит 40 миллиардов.

С реализацией нацпроектов область справилась «почти на пятерку».

ГАЗИФИКАЦИЯ

В этом году завершили строительство второго этапа газопровода Великие Луки — Кунья, деревни Корнилово и Ущицы. В следующем году природный газ появится в 22 многоквартирных домах Куньи.

ОСВЕЩЕНИЕ

В Острове-2, несмотря на активную установку фонарей, часть новых светильников вышла из строя. Их можно заменить по гарантии.

- Либо они обеспечат качественное предоставление услуги, либо будем расторгаться, - прокомментировал Михаил Ведерников жалобы на оборудование от поставщика.

В городе Острове, кстати, в этом году установили более тысячи современных светодиодных светильников.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ

В Великих Луках новая школа откроется уже в 2020 году, а в Гдове учреждение появится в 2023 году, поскольку необходимо сначала отремонтировать котельную.

РЕМОНТ ДОРОГ

- Если будет возможность разыгрывать лимиты с января, то мы будем успевать выполнять работы в течение дорожного периода, - отметил губернатор.

Работы не будут стартовать поздней осенью, если вовремя будут поступать средства из федерального центра. Даже несмотря на поздний ремонт, в 2019 году план по реконструкции дорожной сети перевыполнен: вместо 148 километров в регионе восстановлено 170 километров дорог.

ПСКОВ – ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

В 2020 году подвижной состав (аналог «Ласточки») свяжет Псков и Великие Луки. Состав будет в пути чуть больше 5 часов. Также появится железнодорожный маршрут Псков – Пыталово.

В завершение Михаил Ведерников сказал, что все поступившие жалобы будут проработаны, все жители получат ответы на свои вопросы. К слову, в 2019 году зафиксировали рекордное количество обращений – около 2 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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