2019-12-25T12:49:03+03:00
Общество

В Псковской области появятся малочисленные дошкольные учреждения в сельской местности

Власти региона призывают бизнес поучаствовать в создании дополнительных мест для дошкольников
Алиса Солнцева
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Социально ориентированные некоммерческие организации - хорошее подспорье для государства.Социально ориентированные некоммерческие организации - хорошее подспорье для государства.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В 2019 и 2020 году в бюджете Псковской области увеличиваются средства на поддержку социальных проектных инициатив. В следующем году власти планируют привлечь бизнес к обеспечению региона дополнительными местами для детей дошкольного возраста. Об этом на пресс-конференции 25 декабря рассказала Вера Емельянова, первый вице-губернатор Псковской области, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Невозможно и, вероятно, не нужно строить в малочисленных населенных пунктах большие детские сады. В следующем году в регионе стартует новый проект, на который в бюджете предусмотрено 120 тысяч рублей – создание малочисленных дошкольных учреждений. Эта мера позволит обеспечить места более чем ста детям в районах. К этой инициативе власти просят подключиться малый и средний бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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