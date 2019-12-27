2019-12-27T15:03:24+03:00
Общество

По российско-эстонскому проекту в Черёхе построили станцию очистки воды

Объект запустят в 2020 году
Анна БЫСТРОВА
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Вода в Псковском районе станет чище.Вода в Псковском районе станет чище.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В рамках крупномасштабного российско-эстонского проекта «Общее Чудское озеро 2» в деревне Черёха Псковского района завершили строительство станции очистки воды. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, торжественное мероприятие на площадке объекта с участием организаций инфраструктурного проекта, рабочих и местных жителей состоялось 27 декабря.

К настоящему времени на станцию очистки завезли оборудование и приступили к его монтажу. Вторая задача, которая стоит перед рабочими - установка ограждения. В 2020 году после проведения пусконаладочных работ комплекс начнёт функционировать в полную силу. Очищенную воду будут подавать в жилые дома.

- Для нас, как для регионального координатора, этот объект важен еще и тем, что в размере обязательного 10-ти процентного софинансирования работ администрация Псковского района получила субсидию в размере около 3 миллионов рублей из государственной программы Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014 — 2020 годы, - отметил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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