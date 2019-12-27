За уникальными подарками ручной работы приглашают псковичей на выставку «ART-ель»

СЕГОДНЯ 18:16 2019-12-27T18:16:00+03:00

На такой ярмарке и поторговаться можно! Фото: Дарья ХВАТКОВА

Несколько десятков мастеров представят вниманию посетителей свои изделия

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Приобрести уникальные подарки ручной работы на любой вкус и кошелёк приглашают псковичей организаторы выставки «ART-ель». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» кураторы мероприятия, предновогодняя ярмарка состоится 28 и 29 декабря.

На площадке спортивно-развлекательного парка «Простория» несколько десятков мастеров представят вниманию покупателей небанальные подарки. Изящные украшения, вязаные игрушки, изделия из кожи и бисера, шоколад и чай, новогодние открытки, светильники и подсвечники… И ещё множество удивительных вещиц, которые не оставят равнодушным родственников и близких.

Тем более, что все товары, представленные на ярмарке, выполнены в единственном экземпляре.

Все подарки на ярмарке выполнены с любовью.Фото: Дарья ХВАТКОВА

КОНКРЕТНО

Выставка «ART-ель» откроется в СРП «Простория» по адресу Иркутский переулок, 2. Мастера ждут посетителей с 12.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU