2019-12-28T12:26:51+03:00
Звезды

Псковский театр драмы разыграет билеты, сувениры и книги на ближайших спектаклях

Зрители смогут получить сертификаты на бесплатное посещение премьер 2020 года и других репертуарных постановок
Алиса Солнцева
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Фото: drampush.ru. Приходите на спектакли и получайте призы.Фото: drampush.ru. Приходите на спектакли и получайте призы.
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Псковский театр драмы проведет новогодний розыгрыш призов для зрителей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции региона, посетители учреждения смогут получить сувениры, книги о театре и сертификаты на бесплатное посещение любого спектакля, включая ближайшие премьеры 2020 года: «Нави Волырк, капитанский сын» и «Село Степанчиково и его обитатели».

31 декабря, 1 и 2 января на оглушительной комедии «Очень громкая премьера», а также 6 января в 19:00 на спектакле «Метель» и 7 января в 19:00 на спектакле «Пиковая дама» всех зрителей ждет приятный сюрприз.

Все обладатели билетов на эти постановки автоматически станут участниками розыгрышей.

В новогодние каникулы театр ежедневно дает по несколько спектаклей. Псковичей ждет насыщенная программа и детской, и взрослой афиши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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