2019-12-30T10:19:45+03:00
Общество

В администрации Псковской области создадут новое управление

Оно займётся мониторингом реализации областных проектов
Анна БЫСТРОВА
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Управление возьмёт на себя функцию проектного офиса.Управление возьмёт на себя функцию проектного офиса.
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В составе аппарата администрации Псковской области создадут новую управленческую единицу. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе региональной администрации, подразделение будет носить название «Управление проектной деятельности».

Одной из основных задач ведомства станет координация и проверка реализации областных проектов. Кроме того, сотрудники управления проследят за достижением показателей в рамках президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Таким образом, новая единица возьмёт на себя функции, которые ранее исполнял проектный офис.

Руководителем нового органа станет заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Ольга Татаринова. При этом созданное управление будет напрямую подчиняться главе Псковской области Михаилу Ведерникову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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