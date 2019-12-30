За дачу взятки сотруднику ГИБДД великолучанина привлекли к уголовной ответственности

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-30T10:36:15+03:00

После отказа полицейского, нарушитель не отступился от желания дать взятку и оставил деньги на панели автомобиля. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Суд обязал его оплатить штраф в 10 тысяч рублей

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За попытку дать взятку сотруднику ГИБДД жителя города Великие Луки Псковской области привлекли к уголовной ответственности. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, инцидент произошёл 30 августа 2019 года.

В этот день дорожный полицейский остановил 27-летнего автомобилиста, управлявшего «Мерседесом». Сотрудник ГИБДД собирался проверить у молодого человека документы. Однако оказалось, что великолучанин не вписан в полис обязательственного страхования автогражданской ответственности. А при более детальной проверке выяснилось, что государственные регистрационные знаки «Мерседеса» и свидетельство о регистрации машины прекратили действовать и объявлены в розыск.

Испугавшись ответственности за правонарушения, молодой человек предложил полицейскому 2050 рублей за молчание. И когда сотрудник ГИБДД отказался от взятки, великолучанин всё-таки положил деньги на панель служебного автомобиля.

О происшествии дорожный полицейский доложил начальству. На провинившегося водителя завели уголовное дело. Суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU