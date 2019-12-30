За торговлю спиртным без лицензии псковскому бизнесмену грозит до года исправительных работ
За незаконную торговлю горячительными напитками без лицензии бизнесмену из Псковского района грозит до одного года исправительных работ. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, нарушения сотрудники ведомства выявили во время проверки соблюдения законодательства об обороте алкогольной продукции.
Выяснилось, что индивидуальный предприниматель в своём магазине в деревне Подборовье-1 в розницу реализует алкоголь без лицензии. При этом свой бизнес пскович продолжал вести даже после того, как 1 августа 2018 года Арбитражный суд региона наказал его 50-тысячным штрафом за аналогичные действия.
В этот раз бизнесмена ждало более суровое наказание. В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь предпринимателю грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.
Ход и результаты расследования уголовного дела районная прокуратура проконтролирует лично.
ИСТОЧНИК KP.RU