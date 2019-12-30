2019-12-30T10:56:28+03:00
Общество

За торговлю спиртным без лицензии псковскому бизнесмену грозит до года исправительных работ

Предприниматель не в первый раз попал в поле зрения правоохранительных органов
Егор ТИМОФЕЕВ
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Предпринимателя накажут за повторное нарушение законодательства.Предпринимателя накажут за повторное нарушение законодательства.Фото: Влад КОМЯКОВ
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За незаконную торговлю горячительными напитками без лицензии бизнесмену из Псковского района грозит до одного года исправительных работ. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, нарушения сотрудники ведомства выявили во время проверки соблюдения законодательства об обороте алкогольной продукции.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель в своём магазине в деревне Подборовье-1 в розницу реализует алкоголь без лицензии. При этом свой бизнес пскович продолжал вести даже после того, как 1 августа 2018 года Арбитражный суд региона наказал его 50-тысячным штрафом за аналогичные действия.

В этот раз бизнесмена ждало более суровое наказание. В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь предпринимателю грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

Ход и результаты расследования уголовного дела районная прокуратура проконтролирует лично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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