11 января псковичей приглашают на концерт "Доброго рока"

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-30T12:04:30+03:00

Фото: группа фестиваля "ВКонтакте". Фестиваль в Пскове проходит уже в восьмой раз.

В Пскове состоится очередная встреча неравнодушных к рок-культуре и чужой беде

Изменить размер текста: A A

Псковичей приглашают на концерт восьмого международного фестиваля «Добрый рок», который традиционно объединяет десятки рок-музыкантов России и ближнего зарубежья и горожан, неравнодушных к рок-культуре и чужой беде. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, первый концерт в новом году пройдет 11 января.

Девиз фестиваля: «Добрый рок – доброму Пскову». Вся прибыль с концертов «Доброго рока» и с реализации рекламных материалов идет на помощь детям, нуждающимся в долгосрочном лечении.

Фестиваль носит статус международного, так как на него традиционно съезжаются российские и зарубежные артисты. На январский концерт в Псков приедет альтернативная рок-группа из Великого Новгорода «Тени дорог», вокалист, композитор и поэт из Петербурга Alex Sigmer, группа «Наитие» и другие исполнители.

КОНКРЕТНО

Концерт фестиваля «Добрый рок» состоится 11 января в 19:00 в клубе «Тир» (г. Псков, ул. Свердлова, 52).

Телефон клуба: 8 (8112) 62-10-54.

Группа мероприятия в соцсети. Телефон организатора фестиваля: +7 (963) 336-35-26.

ИСТОЧНИК KP.RU