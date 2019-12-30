2019-12-30T12:04:30+03:00
Звезды

11 января псковичей приглашают на концерт "Доброго рока"

В Пскове состоится очередная встреча неравнодушных к рок-культуре и чужой беде
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: группа фестиваля "ВКонтакте". Фестиваль в Пскове проходит уже в восьмой раз.Фото: группа фестиваля "ВКонтакте". Фестиваль в Пскове проходит уже в восьмой раз.
Изменить размер текста:

Псковичей приглашают на концерт восьмого международного фестиваля «Добрый рок», который традиционно объединяет десятки рок-музыкантов России и ближнего зарубежья и горожан, неравнодушных к рок-культуре и чужой беде. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, первый концерт в новом году пройдет 11 января.

Девиз фестиваля: «Добрый рок – доброму Пскову». Вся прибыль с концертов «Доброго рока» и с реализации рекламных материалов идет на помощь детям, нуждающимся в долгосрочном лечении.

Фестиваль носит статус международного, так как на него традиционно съезжаются российские и зарубежные артисты. На январский концерт в Псков приедет альтернативная рок-группа из Великого Новгорода «Тени дорог», вокалист, композитор и поэт из Петербурга Alex Sigmer, группа «Наитие» и другие исполнители.

КОНКРЕТНО

Концерт фестиваля «Добрый рок» состоится 11 января в 19:00 в клубе «Тир» (г. Псков, ул. Свердлова, 52).

Телефон клуба: 8 (8112) 62-10-54.

Группа мероприятия в соцсети. Телефон организатора фестиваля: +7 (963) 336-35-26.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
18 улиц отремонтируют в Пскове в 2020 году
Вера Емельянова навестила в больнице попавших в ДТП в Псковском районе
11 января псковичей приглашают на концерт "Доброго рока"
За торговлю спиртным без лицензии псковскому бизнесмену грозит до года исправительных работ
За дачу взятки сотруднику ГИБДД великолучанина привлекли к уголовной ответственности
ДТП с минским автобусом губернатор Псковской области держит на личном контроле
В администрации Псковской области создадут новое управление
Уникальный Rolls-Royce из псковского сарая новые владельцы перепродали жителям Екатеринбурга
Псковские росгвардейцы задержали вора, находившегося в федеральном розыске
Вблизи Поганкиных палат псковские археологи обнаружили остатки четырёх дворов XV-XVI века
Оживлённый перекрёсток улиц Труда и Леона Поземского в Пскове перекроют из-за ремонта почти на 4 месяца
В Печорах появилась новая спортплощадка для сдачи норм ГТО
Псковские школьники победили в бизнес-конференции на экономическом факультете МГУ
Пенсионерке из Псковской области не дали продать сувениры и заработать на лекарства
Псковские производители представили свою продукцию в рамках проекта «Гастрономическая карта России»
В Финском парке Пскова появились новые светодиодные конструкции
Псковский театр драмы разыграет билеты, сувениры и книги на ближайших спектаклях
В Пскове открылся кинотеатр с самым большим экраном в регионе
Все ветераны Великой Отечественной войны в Псковской области получили жилье
Владимир Путин наградил 104-й полк 76-й дивизии орденом Кутузова
1 января псковичи выйдут на старт новогоднего забега в Финском парке
Вера Емельянова исполнила новогоднее желание мальчика из Куньи
Нюрнбергский счетный жетон XVI века нашли археологи в Пскове
За уникальными подарками ручной работы приглашают псковичей на выставку «ART-ель»
Новогодний салют-2020 в Пскове: где пройдёт и сколько продлится
Рождественский фестиваль волшебных шаров пройдет в Финском парке 7 января
Сотрудники псковского Гостехнадзора получили ключи от пяти новых автомобилей
По российско-эстонскому проекту в Черёхе построили станцию очистки воды