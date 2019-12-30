2019-12-30T13:50:35+03:00
Недвижимость

18 улиц отремонтируют в Пскове в 2020 году

В следующем году в городе реконструируют улицы, тротуары, мосты, площадь и проезды
Максим Дмитриев
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Фото: Александр Абакумов. Масштабные дорожные работы запланированы в областном центре в 2020 году.Фото: Александр Абакумов. Масштабные дорожные работы запланированы в областном центре в 2020 году.
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В 2020 году в Пскове проведут масштабный ремонт улично-дорожной сети. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, в список объектов на реконструкцию вошли дороги на улицах и тротуары, мосты, площадь, проезды и дворовые территории.

В следующем году отремонтируют Ипподромную улицу (от Крупской до Герцена), улицы Герцена, Лесную, Харченко, Металлистов (от дома № 27В до Октябрьского проспекта), Петровскую (от улицы Коммунальной до Комсомольской площади), Киселева (от Коммунальной до Кузбасской Дивизии и от Рижского проспекта до Красноармейской), Речную, Рокоссовского, Текстильную, Инженерную, Черняховского, Боровую, Рижский проспект, Гагарина, Гаражный проезд, Яна Фабрициуса (от Металлистов до Вокзальной).

Также в список вошли площадь Декабриста Пущина, объездная под виадуком, мост «Инженерный» и мост через реку Милевка, путепровод в Крестах.

В 2020 году обновят тротуары и пешеходные дорожки на улицах Максима Горького, Рельсовой, Народной, Западной, Юбилейной, Печорской, Чудской, Карбышева и на мосту имени Александра Невского.

В ближайших планах ремонт проездов у домов Рокоссовского, 11 и Байкова, 4, перекресток проезда на Рижском, 49Кузбасской Дивизии, 22 (возле дома № 36 на Коммунальной).

По программе «Формирование современной городской среды» в Пскове обустроят пять дворов: Рокоссовского, 4 и 20, Сиреневый бульвар, 17, Звездная, 13, Воеводы Шуйского, 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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