2019-12-30T15:04:16+03:00
Общество

Губернатор Псковской области: Я не дам превратить область в помойку

Глава региона заявил, что регоператора о обращению с ТКО менять не будут
Василиса Алексеева
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Теперь мусор вывозится из тех мест, откуда никогда не вывозился.Теперь мусор вывозится из тех мест, откуда никогда не вывозился.
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- Я точно не дам превратить область в помойку, - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций и пояснил, что нападки на регоператора по обращению с ТКО, в том числе информационные- это попытка передела рынка.

Он отметил, что проблемы регионального оператора связаны и с тем, что это бизнес достаточно привлекательный, и игроки на этом рынке весьма жестко выясняют отношения между собой. Псковскому регоператору тоже досталось от конкурентов.

Михаил Ведерников отметил, что регоператора менять не будут, потому что в Псковской области начнут утилизировать мусор из Санкт-Петербурга и с Ленинградской и Новгородской области.

- Считаю, что этого допустить нельзя, потому что мы вернемся в ситуацию «год назад», и насколько она затянется, неизвестно никому, - прокомментировал ситуацию Ведерников.

Глава региона рассказал, что сейчас не все проблемы решены, хотя мусор вывозится даже с тех территорий, с которых он не вывозился никогда. «Мусорная реформа» в Псковской области прошла достаточно спокойно по сравнению с рядом других регионов.

В 2020 году «Экопром» установит все необходимые площадки и, средства для этого он уже заложил. Жалоб по начислению оплаты, было много, и регоператор очень оперативно реагирует на замечания граждан и администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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