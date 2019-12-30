В новогодние праздники два новых мусоровоза будут работать в районах области
Два новых мусоровоза пополнили парк техники регионального оператора по обращению с ТКО - компании «Экопром».
Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» директор регоператора Сергей Пайст, машины будут работать в районах области.
Каждый мусоровоз с системой задней загрузки в среднем может собирать от 80 до 90 евроконтейнеров мусора, объем кузова новой машины 16 кубометров. Они имеют самую высокую грузоподъемность и мощность механизма пресса в своем классе.
По словам директора предприятия, в новогодние праздники новая спецтехника будет хорошим подспорьем в работе.
-Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы за новогодние праздники в Псковской области мусор вывозился в штатном режиме, - сказал Пайст.
ИСТОЧНИК KP.RU