Псковская городская поликлиника уточнила график работы в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-30T15:40:09+03:00

А "Комсомолка", в свою очередь, желает читателям не болеть по праздникам! Фото: Евгения ГУСЕВА

Дежурная служба будет работать без выходных

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Псковская городская поликлиника уточнила график работы подразделений в праздничные дни. Новое расписание работы «Комсомольской правде – Псков» сообщила администрация поликлиники. График работы сдвинулся на один час. Ранее сообщалось, что поликлиника работает с выходными. По новым данным, в эти дни будет работать дежурная служба одного из структурных подразделений.

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

31 декабря – рабочий день во всех трех поликлиниках по графику рабочей субботы (прием с 09:00 до 15:00, вызовы).

1 января – дежурная служба в поликлинике №2 (прием терапевта с 09:00 до 15:00).

2 января – дежурная служба во всех трех поликлиниках (прием терапевта с 09:00 до 15:00).

3 января – дежурная служба в поликлинике № 1 (прием терапевта с 09:00 до 15:00).

4 января – рабочий день по графику рабочей субботы во всех трех поликлиниках (прием терапевта и хирурга с 09:00 до 15:00).

5 января – дежурная служба в поликлинике № 3 (прием терапевта с 09:00 до 15:00)

6 января – дежурная служба во всех трех поликлиниках (прием терапевта с 09:00 до 15:00).

7 января – дежурная служба в поликлинике № 3 (прием терапевта с 09:00 до 15:00).

8 января – дежурная служба во всех трех поликлиниках (прием терапевта с 09:00 до 15:00, вызовы).

9 января – рабочий день.

КОНКРЕТНО

Структурные подразделения городской поликлиники:

- поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, 19), 66-53-54, 66-53-57, 66-53-58 (регистратура);

- поликлиника №2 (ул. Коммунальная, 23), 56-96-98, 56-78-15 (регистратура);

- поликлиника №3 (ул. Индустриальная, 8), 53-33-88 (регистратура).

ИСТОЧНИК KP.RU