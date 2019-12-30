В новогодние праздники мусор будут вывозить по графику
Как сообщил «Комсомольской правде-Псков» директор компании «Экопром» Сергей Пайст график вывоза твердых бытовых отходов в период новогодних каникул представлен на сайте компании по каждому муниципальному образованию. Любой, зайдя сайт регоператора , может посмотреть, где и в какие дни будет производится вывоз мусор.
- Мы не допустим сбоев в графике вывоза мусора в новогодние праздники, - заверил Сергей Пайст.
Ранее директор предприятия заверил, что отвечающие за вывоз мусора сотрудники компании будут работать и в праздничные дни.
График вывоза мусора представлен здесь. ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU