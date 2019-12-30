2019-12-30T15:42:01+03:00
Общество

В новогодние праздники мусор будут вывозить по графику

График вывоза мусора в новогодние каникулы региональный оператор опубликовал на сайте
Василиса Алексеева
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Мусор будут вывозить в праздники.Мусор будут вывозить в праздники.
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Как сообщил «Комсомольской правде-Псков» директор компании «Экопром» Сергей Пайст график вывоза твердых бытовых отходов в период новогодних каникул представлен на сайте компании по каждому муниципальному образованию. Любой, зайдя сайт регоператора , может посмотреть, где и в какие дни будет производится вывоз мусор.

- Мы не допустим сбоев в графике вывоза мусора в новогодние праздники, - заверил Сергей Пайст.

Ранее директор предприятия заверил, что отвечающие за вывоз мусора сотрудники компании будут работать и в праздничные дни.

График вывоза мусора представлен здесь. ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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