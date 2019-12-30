2019-12-30T17:29:35+03:00
Общество

В начале 2020 года более 60 детей-сирот из Псковской области получат квартиры

Недвижимость приобрела администрация Псковской области
Анна БЫСТРОВА
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Въехать в собственные квартиры дети-сироты смогут уже в начале 2020 года.Въехать в собственные квартиры дети-сироты смогут уже в начале 2020 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В начале 2020 года свыше 60 детей-сирот из Псковской области, а также детей, оставшихся без попечения родителей, получат квартиры. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в региональном комитете по социальной защите, недвижимость для нуждающихся приобрела администрация Псковской области.

Ключи выдадут уже зимой 2020. При этом принять жильцов квартиры уже готовы. В каждой из них установлены газовые и электрические плиты, сантехника, выполнен косметический ремонт.

- Все многоквартирные дома расположены в микрорайонах с развитой инфраструктурой, благоустроенной территорией, - отметила председатель регионального комитета Ольга Евстигнеева.

КОНКРЕТНО

Жильё сиротам выдают после заключения договоров специализированного найма. После 5 лет заключается новый договор, о социальном найме помещения. Затем возникает право получения квартиры в собственность через приватизацию. За последние 6 лет сиротам в Псковской области предоставили 855 жилых помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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