За праздничные сутки в Псковской области случилось пять пожаров и два ДТП

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:43:32+03:00

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Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в ГУ МЧС России по Псковской области, в регионе за прошедшие сутки зафиксировали пять пожаров.

Так, в 02:09 31декабря поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Илово Себежского района.

В деревне Баландино Великолукского района в Шелковской волости, на улице Школьная в 06:53 горел мусор в неэксплуатируемом строении. В той же Шелковской волости в деревне Гороваха в 11:35 31декабря пожарным пришлось тушить пожар в неэксплуатируемом строении.

В 06:36 в этот же день поступило сообщение о возгорании в жилом доме в поселке Струги Красные, на улице Холохинская.

В 12:40 тушили возгорание в нежилом доме в Печорском районе, в деревне Замшарье. А в деревне Залужье Порховского района Полонской волости горел автомобиль.

Дважды за прошедшие сутки спасатели выезжали на ДТП.

В 22:51 31 декабря поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля в Пустошкинском районе, в деревне Вербилово.

А в 03:32 1 января выезжали на ДТП с участием легкового автомобиля на улице М. Горького в Пскове.

ИСТОЧНИК KP.RU