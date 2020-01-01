Продукты к новогоднему столу на 31 тысячу рублей пытался украсть пскович

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:43:03+03:00

Любитель дорогого алкоголя и закуски решил их вывезти на тележке мимо кассы

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В Пскове 31 декабря около 17.00 росгвардейцы задержали 28-летнего мужчину похитившего из гипермаркета продукты и алкоголь.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе Росгвардии по Псковской области, 31 декабря сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» выехали на вызов в гипермаркет и задержали 28-летнего гражданина.

Местный житель, находясь в магазине на улице Труда, через неработающий кассовый узел провез без оплаты тележку с товарами стоимостью 31 тысяча 685 рублей. Вор набрал к новогоднему столу дорогостоящий алкоголь, продукты, одежду.

Правонарушителя заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к гипермаркету незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии передали псковича его в территориальный отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU