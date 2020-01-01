В Псковской области в мероприятиях новогодней ночи приняла участие 21 тысяча человек
Общественный порядок при проведении новогодних мероприятий в Псковской области обеспечивали сотрудники Росгвардии.
Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе Росгвардии по Псковской области, в большом количестве праздничных мероприятий в регионе приняло участие более 21000 человек.
Совместно с органами внутренних дел, охрану общественного порядка и общественную безопасность обеспечивали сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Псковской области. Благодаря бдительности правоохранителей, во время проведения массовых мероприятий, чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.
ИСТОЧНИК KP.RU