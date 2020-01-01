2020-01-01T11:55:34+03:00
Общество

В Псковской области в мероприятиях новогодней ночи приняла участие 21 тысяча человек

Праздник прошел без ЧП
Дмитрий Мезенцев
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Общественный порядок при проведении новогодних мероприятий в Псковской области обеспечивали сотрудники Росгвардии.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе Росгвардии по Псковской области, в большом количестве праздничных мероприятий в регионе приняло участие более 21000 человек.

Совместно с органами внутренних дел, охрану общественного порядка и общественную безопасность обеспечивали сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Псковской области. Благодаря бдительности правоохранителей, во время проведения массовых мероприятий, чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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