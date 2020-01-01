Дорожные полицейские призывают пешеходов пользоваться фликерами
Дети и дорожные полицейские в очередной раз напомнили родителям-водителям, что в связи с изменением погодной обстановки, наезды на пешеходов стали частым явлением и поэтому важно соблюдать правила дорожного движения и использовать световозвращающие элементы.
Для этого воспитанники «Центра развития ребёнка» города Печоры вместе с полицейскими подготовили для родителей новогодние подарки.
- Любить – значит защищать!» - именно так считают сотрудники Госавтоинспекции, которые организовали для воспитанников центра мастер-класс по изготовлению дорожных фликеров.
Также, стражи порядка показали юным помощникам мультфильмы по безопасности дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU