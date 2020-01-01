2020-01-01T16:34:17+03:00
Общество

Дорожные полицейские призывают пешеходов пользоваться фликерами

Световозвращающие элементы помогают сохранить здоровье и жизнь на дороге
Дмитрий Мезенцев
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Дети своими руками сделали фликеры.Дети своими руками сделали фликеры.
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Дети и дорожные полицейские в очередной раз напомнили родителям-водителям, что в связи с изменением погодной обстановки, наезды на пешеходов стали частым явлением и поэтому важно соблюдать правила дорожного движения и использовать световозвращающие элементы.

Для этого воспитанники «Центра развития ребёнка» города Печоры вместе с полицейскими подготовили для родителей новогодние подарки.

- Любить – значит защищать!» - именно так считают сотрудники Госавтоинспекции, которые организовали для воспитанников центра мастер-класс по изготовлению дорожных фликеров.

Также, стражи порядка показали юным помощникам мультфильмы по безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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