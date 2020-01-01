Псковичка украла с банковской карты знакомой более миллиона рублей и получила срок

1 Янв. 2020 2020-01-01T17:27:30+03:00

Воровка отправится в колонию на три года

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21-летняя жительница Пскова получила три года лишения свободы за кражу денег в особо крупном размере.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в прокуратуре Пскова, в декабре прошлого года девушка была в гостях у знакомой. Когда хозяйка квартиры в состоянии алкогольного опьянения уснула, злоумышленница перевела все деньги потерпевшей на свой счет и банковские карты знакомых. Затем большую часть денег дама сняла наличными.

Общая сумма украденных денег - около 1 млн 300 тысяч рублей.

Псковичку осудили по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU