Псковичка украла с банковской карты знакомой более миллиона рублей и получила срок
Воровка отправится в колонию на три года
.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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21-летняя жительница Пскова получила три года лишения свободы за кражу денег в особо крупном размере.
Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в прокуратуре Пскова, в декабре прошлого года девушка была в гостях у знакомой. Когда хозяйка квартиры в состоянии алкогольного опьянения уснула, злоумышленница перевела все деньги потерпевшей на свой счет и банковские карты знакомых. Затем большую часть денег дама сняла наличными.
Общая сумма украденных денег - около 1 млн 300 тысяч рублей.
Псковичку осудили по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU