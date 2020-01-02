В новогоднюю ночь пьяный водитель сбил пешехода в Пскове

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:09:28+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 января в 4.25 у дома 25 по улице М.Горького в Пскове.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 32 -летний водитель автомобиля "Фольксваген-Пассат" совершил наезд на пешехода — 30-летнего мужчину. Он переходил дорогу по нерегулироемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил ушибы, в одитель в момент столкновения имел признаки алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU