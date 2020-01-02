Пожарные добровольцы в Псковской области спасли имущества на 1 млн 600 рублей

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:26:22+03:00

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В 2019 году пожарные добровольцы спасли материальных ценностей на сумму более 1 млн 600 тысяч рублей.

Как рассказали "Комсомольской правде-исков" в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, многие населенные пункты Псковской области расположены от районных центров на расстоянии более 50 километров. Туда пожарно-спасательные подразделения не могут прибыть оперативно, поэтому чаще всего последствия пожаров в таких населенных пунктах необратимы.

В таких ситуациях для профессиональных пожарных Псковской области помощь Добровольных пожарных отделений просто неоценима, ведь они первыми начинают тушение, оказывают помощь соседям, тем самым, снижая риск распространения огня, спасают имущество и даже жизнь человека. Эффективность совместной работы профессиональных пожарных и добровольцев уже неоднократно подтверждалась.

В 2019 года добровольные пожарные команды региона принимали участие в тушении 16 пожаров. При этом было задействовано 16 единиц пожарной техники и 33 человека личного состава ДПО.

ИСТОЧНИК KP.RU