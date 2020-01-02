Пскович украл с витрины в баре алкоголь и был задержан

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:10:44+03:00

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В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в грабеже, об этом "Комсомольской правде-Псков" рассказали в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.

Сообщение о том, что в баре на улице Народной, сработала кнопка тревожной сигнализации, поступило экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии около 23:50 1 января.

Росгвардейцы быстро прибыли в питейное заведение и задержали 25-летнего псковича, который взял с витрины спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства любителя бесплатной выпивки передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU